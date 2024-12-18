Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Dschungelkönigin
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Im Dschungelcamp geht es heiß her. Dittsche glaubt, nach der verlorenen Bundespräsidentenwahl könnte doch Gesine Schwan einfach Dschungelkönigin werden. Zu Gast: Knut Hartmann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004