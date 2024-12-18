Schumis „Schwipp-Schwapp-Technik"Jetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Schumis „Schwipp-Schwapp-Technik"
Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der Imbiss ist komplett renoviert worden. Aber der Boden ist so rutschig, ob Ingo wohl die Schutzfolie schon von den Kacheln abgemacht hat? Zu Gast: Oscar Umpierrez. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 12. September 2004.
