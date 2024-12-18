Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Schlafwandeln
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist geknickt: Der HSV hat 2:0 verloren und daraufhin seinen Trainer Toppmöller entlassen. Dittsche war sogar mit Westphal beim Spiel. Zu Gast: Rainer Heinsohn. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. Oktober 2004.
