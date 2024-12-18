Totensonntag / Zu Gast: Anke Engelke.Jetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Totensonntag / Zu Gast: Anke Engelke.
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Aber was für eine: Der HSV hat 3:1 in Wolfsburg gewonnen. „Ein Begräbnis erster Klasse!“, findet Dittsche. Zu Gast ist Anke Engelke.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004