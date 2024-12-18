Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Frisuren / Zu Gast: Moritz Bleibtreu

DittscheStaffel 2Folge 8vom 18.12.2024
Frisuren / Zu Gast: Moritz Bleibtreu

Folge 8: Frisuren / Zu Gast: Moritz Bleibtreu

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Ingo hatte Geburtstag und da darf ein Geschenk von Dittsche natürlich nicht fehlen. Er schenkt Ingo in Krepppapier eingehülltes Leergut. Zu Gast ist Moritz Bleibtreu.

