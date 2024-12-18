Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Zickereien im Dschungelcamp

Staffel 2Folge 6vom 18.12.2024
Zickereien im Dschungelcamp

Folge 6: Zickereien im Dschungelcamp

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche berichet von allerlei Zickereien im Dschungelcamp zwischen den mehr oder weniger prominenten Bewohnern. Zu Gast: Oscar Umpierrez.

