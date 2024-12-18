Zickereien im DschungelcampJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Zickereien im Dschungelcamp
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche berichet von allerlei Zickereien im Dschungelcamp zwischen den mehr oder weniger prominenten Bewohnern. Zu Gast: Oscar Umpierrez.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004