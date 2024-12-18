Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Wetten dass..?
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Dittsche hat versucht die Wette des „Kondommanns“ von Wetten Dass..? nachzuspielen. Zu Gast: Rainer Heinsohn. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. November 2004.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004