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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Fataler Irrtum

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 10.08.2026
Fataler Irrtum

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 18: Fataler Irrtum

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

War es Kindesmisshandlung? Dr. G muss herausfinden, woran der vier Monate alte Carlos Lopez starb. Einige Spuren an seinem Körper deuten darauf hin, dass seine Eltern mit seiner Betreuung überfordert gewesen sein könnten ... Ellen Walters wurde mit der Diagnose Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen. Wenige Stunden später kollabiert sie und ist tot. Dr. G findet schnell heraus, dass Ellen keine Bronchitis hatte. Was brachte die 36-Jährige um?

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