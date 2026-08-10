Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 19: Tod einer Unbekannten
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Ein Lkw-Fahrer findet eine Tote am Straßenrand. Das Gesicht der Frau ist zertrümmert, und sie trägt keinen Ausweis bei sich. Alles sieht nach Mord aus. Dr. G muss nun nicht nur die Todesursache ermitteln, sondern auch die Identität der Frau feststellen, damit ihr Mörder überführt werden kann. Cisco Rivera probiert auf einem See sein neues Boot aus. Doch er kehrt nie von dem Trip zurück - Taucher bergen schließlich seine Leiche. Was ist passiert?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION