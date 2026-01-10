Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Sex wird unterschätzt

sixxStaffel 2Folge 14vom 10.01.2026
Sex wird unterschätzt

Sex wird unterschätztJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 14: Sex wird unterschätzt

42 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Der 66-jährige Henry Errington erleidet während eines Kartenspiels einen Abwesenheitsanfall. House' Team stellt fest, dass Henry vor Kurzem einen Herzinfarkt erlitten hat, und dass er dringend ein Spenderherz benötigt. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters weigert sich das Transplantationsvergabekomitee, für Henry ein geeignetes Organ zu suchen. House beauftragt sein Team, alles Nötige zu unternehmen, um einen geeigneten Spender für den Mann zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen