Dr. House

Söhne & Väter

sixxStaffel 2Folge 5
Söhne & Väter

Söhne & VäterJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 5: Söhne & Väter

42 Min.Ab 12

Carnell Hall feiert mit Freunden seinen College-Abschluss. Als er während der Party plötzlich zusammenbricht, wird er in House' Abteilung eingeliefert. Das Team führt zahlreiche Tests durch, die Symptome stellen die Ärzte jedoch vor ein Rätsel. House zeigt unterdessen mehr Interesse an seinem neuen Motorrad als an seinem Patienten. Und dann lenkt ihn auch noch ein bevorstehendes Treffen mit seiner Mutter ab, dem er unbedingt aus dem Weg gehen will ...

