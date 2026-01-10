Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 6
43 Min.Ab 12

Während eines Radrennens stürzt der Profi-Radrennfahrer Jeff Forrester infolge eines Atemstillstands. Bei der Anamnese gesteht er, dass er Blutdoping betreibt und in einer Überdruckkammer schläft. Alles sieht danach aus, dass sich der Patient bei seinen Dopingversuchen eine Luftblase in der Lungenvene gepumpt hat ... Auch privat ist bei House einiges los. Er ist davon überzeugt, dass Stacy mit Mark unglücklich ist. Seinen Unmut bringt er durch Sticheleien zum Ausdruck ...

sixx
