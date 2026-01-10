Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Sicher genug?

sixxStaffel 2Folge 16
Sicher genug?

Sicher genug?Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 16: Sicher genug?

42 Min.Ab 12

Nach einem schweren Verkehrsunfall erhielt Melinda vor einem halben Jahr ein neues Herz. Um eine Infektion zu vermeiden, lebt die 16-Jährige von der Außenwelt abgeschirmt in ihrem Zimmer. Als sie von ihrem Freund Dan besucht wird, erleidet Melinda plötzlich einen anaphylaktischen Schock. In der Klinik beginnt die Suche nach der Ursache ihrer Symptome. Unterdessen gestaltet sich die Wohnsituation von House und Wilson immer komplizierter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen