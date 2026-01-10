Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 4
42 Min.Ab 12

Dr. Sebastian Charles ist Mitglied einer Hilfsorganisation, die in Afrika gegen die Ausbreitung von Tuberkulose kämpft. Als er in den USA während einer Präsentation zusammenbricht, landet er in Dr. House' Abteilung. Charles geht davon aus, dass er unter TB leidet, doch House will weitere Tests durchführen. Als die Medien auf ihn aufmerksam werden, beginnt Charles, seine Erkrankung öffentlich auszuschlachten, um die Popularität seiner Organisation zu steigern ...

