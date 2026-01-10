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Dr. House

Böses Spiel

sixxStaffel 2Folge 15vom 10.01.2026
Böses Spiel

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Dr. House

Folge 15: Böses Spiel

43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Während eines bizarren Sexspiels mit seiner Frau leidet Bob Palko plötzlich unter Atem- und Sprachstörungen. House ist davon überzeugt, dass die Ehefrau auf subtile Weise versucht, ihren Mann zu ermorden. Unterdessen hat der Diagnostiker mit seinem neuen Mitbewohner zu kämpfen. Schon nach einer Nacht ist House von Wilson so sehr genervt, dass er seinen Freund am liebsten vor die Tür setzen würde ...

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