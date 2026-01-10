Dr. House
Folge 3: Irrtum
42 Min.Ab 12
Obwohl sich sein Asthma gerade verschlechtert, überredet Cuddy ihren Handwerker Alfredo, das Dach ihres Hauses zu reparieren. Wenige Minuten später stürzt er vom Dach und Cuddy muss ihn ins Krankenhaus bringen. Alfredos Finger verfärben sich auffällig blau und sein Gesamtzustand verschlechtert sich zusehends. Cuddy mischt sich in die ärztliche Betreuung des Handwerkers ein und zieht falsche Schlüsse. Nun ist Dr. House gefragt ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
