Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Wirtswechsel

sixxStaffel 2Folge 18
Wirtswechsel

WirtswechselJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 18: Wirtswechsel

43 Min.Ab 12

Hannah leidet unter ungewöhnlich schlimmen Schlafstörungen, sodass ihre Freundin Max schließlich einen Krankenwagen ruft. Es stellt sich heraus, dass Hannah - trotz Unmengen an Schlaftabletten - seit zehn Tagen nicht mehr geschlafen hat und zudem an inneren Blutungen leidet. Bisher hat noch kein Mensch länger als elf Tage ohne Schlaf überlebt - House bleiben nur wenige Stunden um herauszufinden, was mit der Patientin nicht stimmt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen