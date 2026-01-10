Dr. House
Folge 21: Schlechter Scherz (2)
43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Der kranke Polizist ist tot, und Foremans Zustand verschlechtert sich zusehends. House will das Gehirn des Toten biopsieren, doch da Cuddy eine Infektionskrankheit vermutet, will sie die Untersuchung der Seuchenbehörde überlassen. House schreckt nicht davor zurück, Foremans Vater als Druckmittel gegen Cuddy einzusetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 8: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-7: Universal Studios Limited
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