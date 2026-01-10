Dr. House
Folge 23: Wer wird Vater?
42 Min.Ab 12
Seit Leona durch den Hurrikan Katrina ihre Mutter verloren hat, leidet das Mädchen immer wieder unter schweren Halluzinationen. Als sie während eines Fluges sieht, wie Wasser in die Maschine eindringt, und daraufhin zusammenbricht, bringt sie ihr Vater Dylan Crandall in die Klinik. Crandall ist ein alter Freund von House, der sich bereit erklärt, den Fall zu übernehmen. Unterdessen sucht Cuddy nach einem geeigneten Samenspender ...
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
