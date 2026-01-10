Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Widerspiel

sixxStaffel 2Folge 24
Widerspiel

WiderspielJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 24: Widerspiel

43 Min.Ab 16

House und sein Team beraten gerade über einen Patienten, als ein unbekannter Mann das Büro betritt und sich als ehemaliger Patient von House vorstellt. Wenige Augenblicke später zückt der Mann eine Waffe und feuert zwei Schüsse auf den Arzt ab ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen