Dr. House
Folge 24: Widerspiel
43 Min.Ab 16
House und sein Team beraten gerade über einen Patienten, als ein unbekannter Mann das Büro betritt und sich als ehemaliger Patient von House vorstellt. Wenige Augenblicke später zückt der Mann eine Waffe und feuert zwei Schüsse auf den Arzt ab ...
