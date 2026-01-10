Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Allein

sixxStaffel 4Folge 1
Allein

Dr. House

Folge 1: Allein

42 Min.Ab 16

Sechs Stunden nach dem Einsturz eines Bürogebäudes wird eine junge Frau aus den Trümmern geborgen. Ihre Knochenbrüche und Verbrennungen wurden bereits versorgt, doch das Fieber der Patientin hält trotz aller Gegenmaßnahmen an. Cuddy übergibt House den Fall, der wochenlang untätig war - und besteht darauf, dass er ein neues Team zusammenstellt. House macht sich stattdessen allein ans Werk. Doch diesmal soll der geniale Diagnostiker an seine Grenzen geraten.

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen