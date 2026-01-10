Schauplatz der MerkwürdigkeitenJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 4: Schauplatz der Merkwürdigkeiten
43 Min.Ab 16
Eine junge Leichenkosmetikerin sieht Tote: Das verbleibende Bewerberteam von Dr. House soll der Halluzination und dem mysteriösen Krampfanfall der Patientin auf den Grund gehen. Der entscheidende Fall für die Gruppe: House verlangt von seinen sieben Kandidaten, dass sie zur Sicherung der Diagnose eine Leiche exhumieren. Doch auch diese Maßnahme führt zu keinem Ergebnis. Und in der Zwischenzeit verstärken sich die Halluzinationen der jungen Frau.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren