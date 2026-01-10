Dr. House
Folge 3: 97 Sekunden
43 Min.Ab 16
In der neuen Runde lässt Dr. House die weiblichen Bewerber gegen die männlichen antreten: Ihr Patient ist ein gelähmter junger Mann, der plötzlich aus ungeklärter Ursache ohnmächtig wurde. In der Sprechstunde verübt ein Patient derweil vor House' Augen einen Suizidversuch. Der Vorfall beschäftigt den Diagnostiker: Der Lebensmüde hatte kürzlich einen Autounfall und war klinisch tot - er sagt, es sei die schönste seines Lebens gewesen. Das macht House neugierig.
