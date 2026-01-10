Dr. House
Folge 6: Auf Biegen und Brechen
43 Min.Ab 12
Eine Rennpilotin wird mit mysteriösen Anfällen eingeliefert: House übergibt die Patientin seinem Bewerberteam - er selbst wird derweil von der CIA mit einem Fall beauftragt. Auf einen Agenten wurde im Einsatz offenbar ein Mordanschlag verübt. Nun liegt er im Sterben und der begnadete Diagnostiker soll ihn retten - ohne dass er Details über den Mann wissen darf. Der einzige Lichtblick bei der schier unlösbaren Aufgabe ist die attraktive Ärztin, die House zur Seite gestellt wird.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
