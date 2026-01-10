Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 9
43 Min.Ab 12

Inzwischen kämpfen nur noch vier Bewerber um einen Platz im neuen Team von House: Amber, Dreizehn, Taub und Kutner. Für Cuddy sind es immer noch zwei zu viel - sie stellt House ein Ultimatum. Der neue Fall soll ein Ergebnis bringen: ein Punkrocker mit verwirrenden Symptomen. Der drogensüchtige Patient ist nicht nur schwer krank, sondern auch unberechenbar. Während die Gruppe beschäftigt ist, fällt House Wilson auf die Nerven, der einem Mann eine Fehldiagnose gestellt hat.

