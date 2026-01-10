Dr. House
Folge 16: Im Herzen von Wilson (2)
43 Min.Ab 12
Nachdem sich herausgestellt hat, dass sich Amber bei dem Unfall schwer verletzt hat, weicht Wilson nicht von der Seite seiner Freundin. Sie schwebt in Lebensgefahr und wird ins Princeton-Plainsboro verlegt, wo House und sein Team ihre Behandlung übernehmen - durch eine unbekannte Vergiftung verschlechtert sich Ambers Zustand stetig. Versteckt sich in Houses verschollenen Erinnerungen an ihren gemeinsamen Abend die Lösung? Allmählich geraten er und Wilson in Panik.
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
