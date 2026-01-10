Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Cate aus dem Eis

sixxStaffel 4Folge 11
Cate aus dem Eis

Cate aus dem EisJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 11: Cate aus dem Eis

43 Min.Ab 12

Houses Expertise ist diesmal am Südpol gefragt: Die Psychiaterin Dr. Cate Milton ist erkrankt, und der Arzt muss seine Diagnose via Webcam stellen. Es scheint, als hätte Cate Nierensteine, doch House und Foreman bestehen auf weitere Tests. Vor Ort hat die Patientin allerdings nur wenige medizinische Geräte zur Verfügung. Obendrein entpuppt sie sich als stur: Selbst als es ihr schlechter geht, weigert sich Cate, vor der Kamera eine Ganzkörperuntersuchung durchzuführen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen