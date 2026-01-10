Dr. House
Folge 5: Spieglein, Spieglein
43 Min.Ab 12
An ihrem neuen Patienten beißen sich die letzten sechs Bewerber von Dr. House die Zähne aus: Mr. X - einem Mann ohne Erinnerungsvermögen und mit rasant wechselnden Symptomen, da er zwanghaft die Krankheiten und Persönlichkeiten seiner Mitmenschen spiegelt. Doch nicht nur diese Tatsache verunsichert die Kandidaten. Cuddy hat Foreman wieder eingestellt: Er soll dem Team von House auf die Finger zu schauen. Chase schließt derweil Wetten ab, welcher Bewerber als nächstes fliegt.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
