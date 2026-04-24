Die Freude kann enden in LeidJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 18: Die Freude kann enden in Leid
44 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Jonathan und Mark treffen auf einem Rummelplatz die kleine Sarah, die ihre Mutter verloren hat. Kurz darauf kommt es zu einem schrecklichen Unfall, bei dem Sarah stirbt. Verzweifelt und von Schuldgefühlen geplagt, trennt Mark sich von Jonathan und kündigt ihm die Freundschaft. Er zieht sich in eine Wüstenstadt zurück, wo er bei einer Familie wohnt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH