Ein Fall für Zwei
Folge 10: Falsche Komplizen
Clarissa Groth ist es ausgesprochen peinlich, eine Schwester zu haben, die Prostituierte ist. Seit acht Jahren hat sie deshalb jeden Kontakt zu Nicole abgebrochen. Als Leiterin der Kreditabteilung einer Frankfurter Bank, konnte es sich Clarissa auch nicht leisten, Nicole bei der kürzlichen Einweihung des Dehner-Hauses zu begrüßen, weil sie die finanzierende Bank offiziell repräsentieren musste. Edwin Dehner, ein guter Kunde ihrer Bank, hat sich ein größeres Gebäude mit Appartements, Penthaus und Nachtclub erstellen lassen, um seine legalen und illegalen Geschäfte (Drogenhandel und Geldwäsche) in einem prickelnden Rahmen tätigen zu können, in dem gut gewachsene Damen - wie Nicole - zum Genuss von Alkohol und Sex einladen. Durch längeren Missbrauch von Kokain hat sich Nicoles Zustand so verschlechtert, dass sie verzweifelt in Clarissas Büro reinplatzt. Obwohl Clarissa flehentlich darum bittet, sich bei Dehner dafür zu verwenden, sie nach vier Jahren gnadenloser Ausbeutung endlich in eine Drogentherapie gehen zu lassen, kommt es zu keiner Annäherung. Wenige Tage später wird Dehner nachts in seiner Tiefgarage erschossen. Zum ersten Mal scheint es Hauptkommissar Foster mit der Aufklärung der Tat sehr leicht zu haben. Nicole behauptet, aus Notwehr die fünf Schüsse auf Dehner abgegeben zu haben. Clarissa bittet Rechtsanwalt Dr. Franck, ihre Schwester zu vertreten und eine möglichst geringe Strafe rauszuholen. Schon nach kurzer Zeit wird ihm jedoch klar, dass das Geständnis von Nicole unter einem enormen Druck von außen zustande gekommen sein muss. Nach einigen riskanten Recherchen in der "Szene" wird Dr. Franck und Matula klar, dass sowohl der Hauptnutznießer, Dehners verwöhnter Bruder Arno, wie auch der Hauptgeschädigte, der Schrotthändler Sundermann, ihre Finger im Spiel gehabt haben dürften.
