Ein Fall für Zwei
Folge 8: Tödliches Erbe
Beate Richarz hat sich von ihrem Studienfreund Jürgen und ihren Eltern zurückgezogen und führt mit ihrer neuen Clique ein ausschweifendes Leben in einem oberhalb des Rheins gelegenen Haus. Die in den Abgrund von Drogen gleitende Beate ahnt weder, dass der eifersüchtige Jürgen ihr auflauert, noch dass sie von ihrer begüterten Großmutter Marie-Helene - unter Umgehung der Eltern - zur Alleinerbin eingesetzt werden soll. Die aus einer französischen Winzerfamilie stammende lebenslustige alte Dame möchte so das von ihrem deutschen Mann mit Hilfe einer Sektkellerei in Wiesbaden aufgebaute Vermögen vor der erwiesenen Unfähigkeit ihres Stiefsohnes Axel Richarz schützen. Ihren Lebensabend verbringt sie gehbehindert und halb erblindet in der Beletage der Villa, die sie aus der Konkursmasse ihres Stiefsohnes gerettet hat. Als Gegenleistung lässt sie sich von Axel und seiner herben Frau Gudrun rund um die Uhr betreuen. Marie-Helene spürt, dass man ihr etwas verheimlicht und möchte die von ihr wie eine eigene Enkeltochter geliebte Beate noch einmal sehen. Deshalb bindet sie ihr von Dr. Franck persönlich betreutes Testament an eine Bedingung: Wenn sie ihre Enkeltochter nicht mehr zu sehen bekommt, fällt das ganze Vermögen automatisch an ihre beiden Geschwister in Frankreich. Dr. Franck spürt bei seinem Besuch der alten Dame, dass mehr auf dem Spiel steht als ihr letzter Wille und schaltet Matula ein.
