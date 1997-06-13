Ein Fall für Zwei
Folge 14: Das Paar
Eva hat sich in den serbischen Frauenhelden Miroslaw verliebt und will ihn heiraten. Ihr Vater Franz Ohm empfindet diesen Entschluss als Katastrophe, zumal Miroslaws Vater schuld war am Zusammenbruch seines Autohauses in Frankfurt. Nach einem leidenschaftlichen Abend mit Eva verlässt Miroslaw gegen Mitternacht noch einmal sein Liebesnest, um einen "geschäftlichen Termin" wahrzunehmen, und wird auf dem Parkplatz vor seinem Café "Europa" von zwei Schüssen tödlich getroffen. Evas Vater gerät unter Mordverdacht und bittet Dr. Franck um anwaltliche Hilfe. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei seinen Recherchen unter serbischen Landsleuten findet Matula in der deutschen Kellnerin Fanny Gerber eine Zeugin, die Evas Vater entlasten könnte. Obwohl sie von zwei vermummten Männern mit blanken Messern zum Schweigen gepresst wird, ist sie nach einer Seelenmassage von Dr. Franck bereit, ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter zu wiederholen. Doch bevor es dazu kommt, wird Fanny in ihrem Versteck von einem Mann ermordet. Nicht ohne Schuld von Dr. Franck, der ebenfalls von zwei lebensgefährlichen Schüssen getroffen zusammensinkt. Da Franck schon länger einen jungen und tüchtigen Anwalt als Sozius in seine Kanzlei aufnehmen wollte, um häufiger in Berlin Vorlesungen halten zu können, wird sein Wunschkandidat Dr. Johannes Voss unerwartet schnell als Vertreter gefordert. Matula braucht etwas Zeit, um sich an die kampflustige Arbeitsweise seines neuen Partners zu gewöhnen. Doch diese erscheint notwendig, da sich Miroslaw Vazul offenbar in großem Stil an mafiosen Geschäften mit abgelaufenen Medikamenten beteiligt hat.
