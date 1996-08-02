Ein Fall für Zwei
Folge 3: Richtermord
Ingo Ferber verdankt seine Freilassung nach sieben Jahren Haft allein einem Zufall: Der Sexualmord an einem Kind, für den er verurteilt worden war, wurde von dem wahren Täter gestanden. Ferber versucht, dem aus wohlhabenden Verhältnissen stammenden Richter Rheinberg klarzumachen, was dieser ihm angetan hat. Kurz darauf wird Rheinberg erschossen in seinem Wagen gefunden - nach dem allmorgendlichen Fitnesslauf im Park. Ferber ist Hauptverdächtiger. Denn er hatte ein Motiv und erklärt seine Fingerabdrücke im Fahrzeug des Toten mit einer Geschichte, die man glauben kann oder auch nicht. Dr. Franck nimmt seinem langjährigen Mandanten ab, dass er Rheinberg nur spüren lassen wollte, welche Erniedrigung er im Gefängnis als vermeintlicher Kindermörder erdulden musste. Franck betraut Privatdetektiv Matula mit Recherchen im Umfeld von Ferber und Rheinberg. Tatsächlich stößt er auf mehrere Menschen, denen der Mord am Richter ebenso zuzutrauen wäre.
