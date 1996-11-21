Ein Fall für Zwei
Folge 7: Herzschmerz
Christian Berger - Ende 40 - plant mit seinem neuen Album ein glänzendes Comeback. Sein Agent Andreas Tophoven und der Fernsehproduzent Walter Maiwald reißen sich um ihn. Nicht nur wegen der Gefahr für seine neue Karriere bahnt sich für Christian eine Katastrophe an, nachdem er von Zeugen erkannt worden ist, als er panikartig aus der Wohnung von Gisela Benzing floh. Auch seine Frau Veronika trifft es wie ein Keulenschlag: Christian ist in Verdacht geraten, die Sadomaso-Prostituierte erdrosselt zu haben, zumal zwischen ihm und dem Callgirl seit längerem eine intensive Beziehung bestand. Christians Versuch, seine Anwesenheit am Tatort zur Tatzeit als harmlos zu erklären, wird von Kommissar Schützner mit weiteren höhnisch auf den Tisch gelegten Trümpfen abgeblockt. Dr. Franck wird mit einem Fall konfrontiert, der ihn in die Abgründe einer von Hemmungen weitgehend freien Branche blicken lässt. Auch Matulas Hilfe ist besonders gefragt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick