Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Auf Sand gebaut

KultKrimiStaffel 10Folge 4vom 30.08.1996
Auf Sand gebaut

Auf Sand gebautJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 4: Auf Sand gebaut

59 Min.Folge vom 30.08.1996Ab 12

Jürgen Hintze hat während der längeren Abwesenheit seines Partners Timo Jensen für drei Millionen Mark eine Sandgrube in Tschechien gekauft. Und das festgelegte Limit bei weitem überschritten. Als sich der Sand als untauglich für Bauzwecke erweist, kommt es zum Streit zwischen den beiden Männern. Jensen fordert die Rückzahlung des verlorenen Geldes in die Firmenkasse und die sofortige Kündigung des Gesellschaftsvertrags. Kurz danach ist er tot. Er wird auf dem Weg zu seiner Sekretärin und Geliebten Sabine mit dem eigenen weißen Porsche zu Tode gefahren. Jensens Tod kommt keinem der betroffenen Familienmitglieder so ganz ungelegen. Stephan Jensen kann endlich den lang ersehnten Schreibtisch seines Vaters übernehmen, Stephans jüngerer Bruder Ralph kann seine erheblichen Schulden begleichen. Und Desiree, Jensens Witwe, hofft, als Erbin seiner Firmenanteile Sabine endlich rauswerfen zu können. Doch nur für Hintze sieht es zunächst schlecht aus. Er wird unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen und bittet Dr. Franck um anwaltlichen Beistand. Auch Matulas Findigkeit und Schlagfertigkeit sind mal wieder gefragt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen