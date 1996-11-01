Ein Fall für Zwei
Folge 6: Böses Blut
Zum 27. Geburtstag hat die frischgebackene Ärztin Dr. Stephanie Bernsdorf eine illustre Schar von Gästen in das von ihr bewohnte feudale Elternhaus eingeladen. Neben Professor Lausnitz, ihrem Chef in der Virchow-Klinik, und weiteren Kollegen fällt Stephanies blendend aussehender Lebensgefährte Dr. Michael Maler auf. Nach einem Streit mit dem Blutplasmalieferanten Steiner geht Maler in den Garten, um sich zu beruhigen. Als Stephanie nach ihm sucht, findet sie ihn in eindeutiger Umarmung mit seiner verheirateten Anästhesistin Margit Rebelin. Nach der anschließenden "Szene" zieht sich die Gastgeberin in ihr Schlafzimmer zurück, was einige Gäste zum vorzeitigen Verlassen des Festes veranlasst. Kurz nachdem Stunden später auch die letzten Gäste gegangen sind, verlässt Stephanie in höchster Eile mit ihrem Golf die Garage und rammt ein fremdes Fahrzeug. Ihr Lebensgefährte liegt mit einer blutenden Kopfverletzung im Koma auf dem Rücksitz. Sie wollte ihn gerade in die Virchow-Klinik bringen. Aber auch die noch herbeigerufene Unfallrettung kann nicht verhindern, dass Dr. Maler auf dem Weg in den Operationssaal stirbt. Als die Polizei in der Mülltonne eine Hantel mit Blutspuren und den Fingerabdrücken von Stephanie findet, wird sie in Untersuchungshaft genommen. Dr. Franck und Matula tauchen in die kleinen und großen Geheimnisse der Herzklinik ein und finden so manches "böse Blut".
