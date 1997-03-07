Der kalifornische TraumJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 11: Der kalifornische Traum
Tanja Petzoldt hat kurz vor dem Abitur die Schule verlassen. Sie und ihre Freundin Beate Radtke wollen zusammen nach Hollywood gehen, um Karriere zu machen. Tanjas Eltern haben seit drei Tagen vergeblich versucht, Kontakt zu ihrer begabten Tochter aufzunehmen, sind von der Polizei herablassend vertröstet worden und wenden sich verbittert an Matula. Über eine ehemalige Mitschülerin gelingt es ihm, Tanja auf dem Weg in ein Hochhaus-Appartement ausfindig zu machen. Nachdem Matula umgehend ihre Eltern benachrichtigt, um die Erfüllung seines Auftrags zu melden, geschieht das Entsetzliche: Tanja stürzt in der abendlichen Dunkelheit vom Balkon des Appartements ihres Freundes Richard Greiner und ist sofort tot. Matula reagiert sofort und rast die Treppe hoch, bemerkt einen herabkommenden Fahrstuhl und nimmt die Verfolgung einer flüchtenden Gestalt auf, die in einem amerikanischen "Schlitten" davonrast. Für ihn und Bea steht nach kurzer Zeit fest, wer der Täter ist: der zwielichtige Olaf Timmermann, der sich als Agent internationaler Künstler betätigt und sich durch Mädchenhandel in den Nahen Osten einen zweifelhaften Ruf erworben hat. Als sich Timmermann aus der Untersuchungshaft an Dr. Franck wendet, kommt es zu einer überraschenden Entwicklung.
