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Ein Hof zum Verlieben

Gefühle und Geheimnisse

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 30.03.2026
Gefühle und Geheimnisse

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 41: Gefühle und Geheimnisse

23 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6

Lauras Mandantin hat ihr etwas Wichtiges verschwiegen. Durch Tim bekommt sie einen Hinweis, der zeigt, dass sie richtig liegt. Maja weiß nicht, was sie aus ihrem Leben machen will. Das Kind hat alles verändert. Susi und Sören verbringen einen leidenschaftlichen Nachmittag zusammen. Doch als Sören mehr will, schreckt Susi plötzlich zurück.

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