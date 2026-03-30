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Ein Hof zum Verlieben

Zusammen, was zusammen gehört

SAT.1Staffel 1Folge 42vom 30.03.2026
Zusammen, was zusammen gehört

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 42: Zusammen, was zusammen gehört

24 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6

Laura hat Regina und Oliver einen Vergleich abgerungen und ihrer Mandantin eine bessere berufliche Perspektive verschafft. Während Regina tobt, unterbreitet ihr Oliver ein verlockendes Angebot. Georg dachte, dass David in Majas bisherigem Leben keine Rolle gespielt hat. Er entdeckt, dass dem nicht so ist. Dank Moritz' Hilfe versteht Susi, dass sie Sören nicht verlieren will. Doch hat sie ihn schon unwiederbringlich von sich weggestoßen?

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