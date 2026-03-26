Ein Hof zum Verlieben
Folge 38: Davids Erbe
23 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
Anna steht völlig neben sich, als sie von Ludwigs möglicher Herzerkrankung erfährt. Maja und Ludwig werden in ihrer Zweisamkeit von Pia gestört. Maja sieht sich ein weiteres Mal mit bissigen Sprüchen und unwahren Behauptungen konfrontiert, aber diesmal durchschaut sie Pias Spiel. Tim scheut sich, Laura zu einem Date einzuladen. Susi ermutigt ihn jedoch, auf Laura zuzugehen.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn