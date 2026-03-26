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Ein Hof zum Verlieben

Davids Erbe

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 26.03.2026
Davids Erbe

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 38: Davids Erbe

23 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6

Anna steht völlig neben sich, als sie von Ludwigs möglicher Herzerkrankung erfährt. Maja und Ludwig werden in ihrer Zweisamkeit von Pia gestört. Maja sieht sich ein weiteres Mal mit bissigen Sprüchen und unwahren Behauptungen konfrontiert, aber diesmal durchschaut sie Pias Spiel. Tim scheut sich, Laura zu einem Date einzuladen. Susi ermutigt ihn jedoch, auf Laura zuzugehen.

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