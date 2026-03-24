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Ein Hof zum Verlieben

Übertrieben

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 24.03.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 33: Übertrieben

23 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Dem Albershof laufen die Mitarbeiter weg. Doch Laura erkennt schnell, wer dahintersteckt. Trotz aller Vorbehalte macht Moritz Oliver ein besonderes Geschenk, um sich für Ludwigs Rettung zu bedanken. Maja verbringt Zeit mit Ludwig. Das gefällt nicht allen in Seelingen. Pia versucht, ihr Revier zu markieren.

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