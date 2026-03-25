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Ein Hof zum Verlieben

Leise Bekenntnisse

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 25.03.2026
Leise Bekenntnisse

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 35: Leise Bekenntnisse

23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Laura kommt Tim unverhofft sehr nahe und hadert mit ihren Gefühlen. Ist da etwas zwischen ihnen oder bildet sie sich das alles nur ein? Georg öffnet sich Maja ein Stück. Die erkennt, dass es eine Frau in dessen Vergangenheit gab, die ihm das Herz gebrochen hat. Als Moritz sich fragt, ob Tim Olivers Verrat irgendwann verzeihen kann, wird Anna mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert.

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