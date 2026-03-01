Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ein Hof zum Verlieben

Liebesrivalen

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 27.03.2026
Joyn Plus
Liebesrivalen

LiebesrivalenJetzt ohne Werbung streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 40: Liebesrivalen

23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6

Tim hält sein Wort und blickt nach vorn: Er und Laura nähern sich daraufhin langsam an. Nach Annas Ausbruch vor Ludwig macht sich Moritz große Sorgen. Anna kann ihn beruhigen und Ludwig will sich sogar untersuchen lassen, aber Annas Anspannung bleibt. Henni und Georg fangen einen Neu-Kunden von Regina ab und nutzen die Gelegenheit, um gemeinsam ein Werbeprogramm für sich selbst zu starten.

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen