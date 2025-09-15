Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Am Rande des Wahnsinns

Sony PicturesStaffel 10Folge 12
Am Rande des Wahnsinns

Am Rande des WahnsinnsJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 12: Am Rande des Wahnsinns

23 Min.

Kelly erwartet eines Abends aufgeregt den von allen Frauen umschwärmten, gut aussehenden Carlos. Der jedoch bringt seine Cousine Esmeralda mit, eine Klosterschülerin, um die sich nach etlichen Überredungsversuchen Bud kümmert - damit Kelly in Ruhe Carlos verführen kann. Doch alles kommt ganz anders als geplant: Carlos zupft nämlich lieber auf der Gitarre als an Kelly. Währenddessen erlebt Bud mit der Klosterschülerin eine scharfe Überraschung nach der anderen ...

