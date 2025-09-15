Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Brüder, Väter und Mafiosi (1)

Brüder, Väter und Mafiosi (1)

Folge 14: Brüder, Väter und Mafiosi (1)

23 Min.

Peggy wünscht sich von ihrem Mustergatten Al eine Satellitenschüssel, um endlich alle Oprah-Sendungen sehen zu können. Al ist sofort damit einverstanden und hoch erfreut über diesen Wunsch - erhofft er sich doch endlich rund um die Uhr Ruhe vor seiner Frau und ihren anstrengenden sexuellen Wünschen. Der alte Geizkragen ersteht im Billigladen um die Ecke eine Anlage, die er selbst installieren will. Inzwischen macht Bud gemeinsame Geschäfte mit einem Mafioso ...

