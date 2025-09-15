Das Geheimnis der vier BuchstabenJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Das Geheimnis der vier Buchstaben
23 Min.
Jefferson steht wieder mal nicht nur vor dem Problem, wie er vor seiner Frau am Hochzeitstag Reißaus nehmen kann, sondern auch, was er ihr am besten schenkt. Doch wozu hat man Freunde? Und diese beschließen, dass Jefferson seiner Frau eine Pobackentätowierung schenkt - mit der Aufschrift: "Ich liebe dich, Marcy". Doch der alkoholisierte Tattoo-Spezialist lässt zum Entsetzen aller den Buchstaben "C" weg - und das hat äußerst unangenehme Folgen ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland