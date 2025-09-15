Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staffel 10Folge 9
Folge 9: Scharf ist, was scharf macht

23 Min.Ab 6

Al und Jefferson treten heimlich einen lang ersehnten Angelurlaub an. In ihrer gebuchten Unterkunft angekommen, müssen sie umkehren, denn eine berühmte Schauspielerin hat ihr Quartier belegt. Durch Zufall kommen die beiden an ein paar Nacktfotos von ihr und schwören nun große Rache. Zur selben Zeit versucht sich Lucky, das ständig vernachlässigte neue Hündchen der Bundys, als Werbestar. Lucky ist aber nicht bereit, vor laufenden Kameras zu bellen - also übernimmt Kelly den Job.

