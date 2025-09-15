Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Ein Dodge für Japan

Staffel 10Folge 20
Ein Dodge für Japan

Eine schrecklich nette Familie

Folge 20: Ein Dodge für Japan

23 Min.Ab 12

Um in der Bank aufzusteigen, organisiert Marcy ein Essen für den Vorstandsvorsitzenden aus Japan, Mr. Shimokawa. Der Abend verläuft ziemlich chaotisch, und Marcy ist von ihrer Beförderung weiter weg denn je. Doch dann erhält sie doch eine Chance: Mr. Shimokawa, ein leidenschaftlicher Oldtimer-Sammler, gibt ihr den neuen Job, wenn es ihr gelingt, Al zum Verkauf seines alten Dodges zu bewegen. Der treibt natürlich den Preis für seine Schrottkarre in Schwindel erregende Höhen.

