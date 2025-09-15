Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Der Schwächling des Jahres
23 Min.Ab 12
Peggy besucht einen Selbstverteidigungskurs - mit durchschlagendem Erfolg: Als sie vor laufenden Kameras einen Taschendieb unschädlich macht, während Al sich gegen den Kurs ausspricht, wird Peggy als Heldin gefeiert. Al aber wird zum Feigling erklärt. Ein Versuch, sein Image aufzubessern, misslingt. Al wird zum Gespött der Welt. Er sieht nur noch einen Weg, die Öffentlichkeit von seinem Mut zu überzeugen: Als Genghis um Kellys Hand anhält, bekommt er Als Faust zu spüren.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland