Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Ab nach Florida (1)

Sony PicturesStaffel 10Folge 18
Ab nach Florida (1)

Ab nach Florida (1)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 18: Ab nach Florida (1)

23 Min.Ab 12

Die Frühlingsferien will Bud mit seinen Freunden in Florida am Strand genießen. Doch Kelly und deren Freundinnen luchsen den Jungs die Tickets ab. Sie fliegen nach Florida - nicht ahnend, dass auch Al, Schuhverkäufer und Leidensgenosse Griff sowie Nachbar Jefferson unterwegs sind nach Fort Lauderdale. Denen wiederum kommt Marcy auf die Schliche. Stinksauer macht sie sich auf den Weg, um den unbeschwerten Tagen der Männer ein jähes Ende zu bereiten ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen